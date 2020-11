Busse am Bahnhof Thun – «Konflikte an der Kante wären vorprogrammiert» Nutzten mehrere Buslinien dieselbe Haltekante, würde am Bahnhof Thun dringend benötigter Platz frei. Bei der aktuellen Verkehrssituation käme es laut den STI aber zu Konflikten. Gabriel Berger

Der Thuner Bahnhofsplatz, wie er sich heute präsentiert. Unmittelbar vor dem Hauptgebäude befinden sich neun Bushaltekanten der Verkehrsbetriebe STI. Foto: Patric Spahni

Wegen der allgemeinen Maskenpflicht mag der eine oder die andere den öffentlichen Verkehr derzeit meiden. Der allgemeine Trend ist jedoch klar: Busse und Züge werden je länger, desto wichtiger. An einem normalen Werktag verzeichnen die Verkehrsbetriebe STI am Bahnhof Thun rund 32’000 Ein- und Ausstiege. Und die Stadt Thun rechnet damit, dass das Pendleraufkommen im ÖV bis in zehn Jahren um weitere 45 Prozent zunehmen wird.

«Aus meiner Sicht wären Fliesskanten eine smarte Variante, um dem Platzproblem am Bahnhof zu begegnen.» Raphael Lanz, Stadtpräsident Thun (SVP)

Kein Wunder also, dass rund um den Thuner Verkehrsknotenpunkt gangbare Lösungen gefragt sind. Vor gut einem Jahr hatte die Stadt das Grundlagenprojekt Verkehr zum Entwicklungsschwerpunkt (ESP) Bahnhof präsentiert. Die dort vorgesehene Verlegung dreier STI-Buslinien an die sogenannte Haltekante X an der Seefeldstrasse hinter dem Bahnhof stiess während der Mitwirkung im Quartier aber auf massive Kritik.