Viola Amherd in Brüssel – Konflikt um Waffenexport überschattet Besuch bei der Nato Verteidigungsministerin Viola Amherd deponiert beim Besuch im Nato-Hauptquartier den Schweizer Wunsch, stärker mit der Militärallianz zu kooperieren. Sie will dabei offene Türen vorgefunden haben. Stephan Israel aus Brüssel

Viola Amherd musste sich anlässlich des Besuchs bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg einige Kritik an der Schweizer Praxis bei der Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine anhören. Foto: Nato

Das Lob für die Schweizer Verteidigungsministerin im Hauptquartier der Nato in Brüssel war etwas zwiespältig. Man schätze den Mut von Viola Amherd, an dem schwierigen Termin festgehalten haben, betonten Diplomaten. Tatsächlich ist der Erklärungsbedarf gross und sind die Nato-Verbündeten nachhaltig verärgert, seit Bern reihenweise Bewilligungen für die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine verweigert. Die Bundesrätin musste sich also bei ihrem Besuch auf einige Kritik gefasst machen.