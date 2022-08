Kompromiss statt Rechthaberei – Mit diesen Tipps gelingt Nachbarschaft Eine neue Studie zeigt: Am besten lebt es sich nebeneinander, wenn man sich kennt, aber gleichzeitig in Ruhe lässt. Wie soll das gehen? Vorschläge für ein gutes Miteinander. Moritz Marthaler

Eine gesunde Distanz – und jede Menge Nettigkeiten: Herr und Frau Schweizer legen Wert auf eine intakte Nachbarschaft. Foto: Getty Images

Die Schweiz rückt zusammen. Das ist kein Fazit aus der Corona-Pandemie, sondern ganz einfach die sozio-demografische Realität: Die Bevölkerung in unserem Land wächst, in drei Jahren könnten wir neun Millionen Menschen sein. Die brauchen Platz: Bereits heute sind es 83 Prozent aller Schweizerinnen und Schweizer, die im urbanen Raum oder dessen Umland leben – neben ihnen meist wildfremden Menschen.

Das Gottlieb-Duttweiler-Institut (GDI) hat sich vertieft mit dieser Zweckbeziehung auseinandergesetzt. In seiner Studie steht die Erkenntnis: Herr und Frau Schweizer schätzen eine unaufgeregte, entspannte Nachbarschaft, getragen von viel Ruhe und kleinen Gesten.

In Zukunft also werden wir immer enger über- und untereinander wohnen – deswegen haben wir Tipps für ein besseres Miteinander.

Was ist wichtig?

Nachbarschaft ist eine sonderbare Beziehung. Mit Zurückhaltung wird sie nicht zwingend schlechter, sie entsteht im Wechselspiel zwischen Nähe und Distanz. 47 Prozent der über 1000 befragten Nachbarn in der GDI-Studie bezeichnen sich als distanzierten Nachbarstyp. Und: Nachbarn sind in den allermeisten Fällen Zweckbekannte, umso wichtiger ist ein Mindestmass an Kontakt. «Schlimm wird es erst, wenn niemand mehr zusammen spricht», sagt Walter Angst von der Sektion Zürich des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands.

Er stellt grosse Bereitschaft zur Toleranz fest, weil sich bei ihm auch viele Leute melden, die sich vorab erkundigen, was sie denn etwa auf ihrem Balkon tun und lassen dürften – natürlich auch aus Angst, den Vermieter zu verärgern. Toleranz ist das eine, Kommunikation das andere. Viele täten sich schwer damit, ein Bedürfnis auch anzusprechen, sagt Angst. «Und ab dem Zeitpunkt schränkt man sich ein, was zu Unzufriedenheit führt.»

Zu viele Nachbarn verderben die Stimmung

Immerhin 30 Prozent der für den quantitativen Teil der Studie Befragten schätzen einen regelmässigen Austausch mit ihren Nachbarn. Kontakt also ist immer gut, nur nicht zu viel davon. In vielen Wohnsituationen ist ein reger Kontakt zu allen Nebenleuten ohnehin unrealistisch: «Mit so 12 bis 20 Parteien Kontakt zu halten, ist möglich, mit mehr wird es schwierig», sagt Angst.

Regelmässige Kommunikation sorgt für eine Begegnung auf Augenhöhe, und die ist wichtig für das gegenseitige Verständnis, wie Hansueli Bosshard vom schweizweit tätigen Mediations-Team und dem Verein Mediation Bern erklärt. Er erlebt Vermittlungen zwischen Nachbarn eher selten, «weil ihnen die Beziehung zueinander nicht in jedem Fall so viel Wert ist, dass sie dafür Geld ausgeben wollen». Sitzen zwei Nachbarn schliesslich doch an seinem Tisch, sei der Konflikt in den allermeisten Fällen lösbar, indem man Verständnis fürs Gegenüber entwickle.

Wir merken uns:

Nie zu wenig Kommunikation – und wenns geht auch nicht zu viel davon.

«Schlimm wird es erst, wenn niemand mehr zusammen spricht.» Der Schwatz über den Balkon hinweg, er kann Beziehungen festigen. Foto: Mara Truog (13 Photo)

Was nervt?

Nachbarschaft verläuft nie so richtig glatt. Zu laut, zu hell, zu stark, zu viel – die meisten Konflikte entstehen in Gemeinschaftsräumen wie der Waschküche oder dem Garten, vor allem aber auch um Dinge, auf die man ein vermeintliches Anrecht besitzt: Ruhe etwa oder eine Luft, die so riecht, wie man es für richtig empfindet. Das Video über den Grill-Krieg im Wallis ging in diesem Sommer schon viral.

«Emissionen aller Art» macht Angst vom Mieterverband als häufigsten Grund für Zerwürfnis unter Nachbarn aus. Mediator Bosshard hat in seinen Sitzungen häufiger Eigentümer als Mieter zu Gast – «Letztere fügen sich vielleicht eher, oder sie ziehen weg».

«Ich kann mich noch daran erinnern, wie gewisse Nachbarn auf ein Recht zur Mittagsruhe pochten – spielende Kinder wurden gemassregelt.» Walter Angst, Kommunikation Mieterverband

Wobei das zumindest gemäss der GDI-Studie selten passiert. Die Hälfte der Befragten wohnt seit mehr als zehn Jahren in ihrer Nachbarschaft und scheint sich wohlzufühlen. Klar ist, dass auch Beziehungen in der Nachbarschaft gesellschaftlichen Veränderungen unterworfen sind. Vor 30 Jahren noch galt eine autoritärere Erziehungsauffassung. «Ich kann mich noch daran erinnern, wie gewisse Nachbarn auf ein Recht zur Mittagsruhe pochten – spielende Kinder wurden gemassregelt», erzählt Angst.

Ein multikulturelles Land wie die Schweiz ist auch diesbezüglich ständiger Transformation unterworfen: Soll man am Sonntag noch waschen dürfen? Was gilt für Feiertage?

Wir merken uns:

Gute Luft ist für alle da.

Was tut gut?

Gute Nachbarschaft lebt oft von einer Kerngruppe, der das Wohl des Wohnblocks am Herzen liegt. Ein Freiluft-Kino im Garten, der gemeinsame Suppentopf im Herbst, das geliebte (gefürchtete) Weihnachtsfenster – es sind solche Initiativen, die für Zusammenhalt sorgen. Die Autorinnen der Studie nennen sie die Beziehungspfleger, etwa 15 Prozent aller Befragten lassen sich ihr zuordnen. Sie wünschen sich ein freundschaftliches, beinahe familiäres Gefüge, leihen bereitwillig ihren Hausrat aus, wollen auch über einigermassen persönliche Details des Nachbars Bescheid wissen.

Walter Angst erlebt, dass solche über viele Jahre hinweg aufgebaute Beziehungen plötzlich wegbrechen, wenn eine Kündigung wegen Sanierung droht. «Das ist für Nachbarn insofern belastend, als sich die allermeisten nach der Renovation ihre Wohnung nicht mehr leisten können.»

Als ähnlich initiativ wie die Beziehungspflegenden reiht die GDI-Studie die Werteorientierten ein. Auch sie teilen gern und viel, allerdings ist ihnen wichtig, mit wem. Sie legen Wert darauf, wer ihre Nachbarn sind, wie sie denken – nicht selten auch politisch. Dass wir dazu neigen, uns nur noch in einer Blase zu bewegen, zeigt sich auch in der Nachbarschaft. Sowohl die Studienverfasser als auch Walter Angst vom Mieterverband führen das auf die Entwicklung der Immobilienpreise zurück. Der sozio-ökonomische Status von Quartierbewohnern gleicht sich immer mehr an, Nachbarschaften werden homogener.

Wir merken uns:

Eine gemeinsame Basis tut gut – totale Kongruenz ist eher schlecht.

Ab 20 Parteien wird es schwierig: Im kleinen Kreis funktioniert Nachbarschaft besser. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Was ist zu nah?

Eine gesunde, natürliche Distanz ist Herrn und Frau Schweizer mindestens so wichtig wie die Nettigkeit unter Nachbarn. Zu nah wird allgemein als zu unangenehm empfunden, «freundschaftliche Distanz schafft Vertrauen», heisst es in der Konklusion der Duttweiler-Studie.

Mediator Bosshard erinnert daran, dass nicht alle nachbarschaftlichen Verhältnisse ohne Vorgeschichte sind. Auf dem Bauernhof zieht die eine Generation ins Stöckli und die nächste nach. Oder vielleicht bauen Freunde zusammen ein Haus. Bei Bosshard am Tisch landen so auch Leute, die sich schon ein Leben lang kennen – und als Nachbarn plötzlich Probleme bekommen. «In solchen Fällen ist es wichtig, dass man Parteien wieder zusammen ins Gespräch bringt.»

Die Studie kommt zum Schluss, dass ein Grossteil der Befragten ihren Nachbarn so etwas wie einen Vertrauensvorschuss gibt. Man schätzt, dass die von nebenan da sind – kommt ihnen die meiste Zeit aber lieber nicht zu nahe. Klappt das über längere Zeit gut, schafft das viel Vertrauen.

Wir merken uns:

Freundschaftliche Distanz schafft Vertrauen.

Der gutschweizerische Kompromiss

Emissionen können nerven, die von einer Tuba etwa ganz besonders. Natürlich könnte man in einem solchen Fall auf die Hausordnung pochen, doch der Kompromiss – in welchem Zimmer, zu welchen Zeiten – sei für beide Seiten weitaus befriedigender, sagt Walter Angst vom Mieterverband.

Der Kompromiss ist das Destillat jeder nachbarschaftlichen Diskussion, er gilt unter uns sich so gerne als neutral verkaufenden Schweizern als Errungenschaft. «Vor Gericht bekäme einer recht, der andere nicht. Das lässt Groll zurück. Wir versuchen, eine Situation zu schaffen, von der beide profitieren», sagt Bosshard, der Mediator.

«Dort, wo ein Interesse an der Beziehung zum Nachbarn vorhanden ist, versucht man auszuhandeln.» Hansueli Bosshard, Mediator

Eine Voraussetzung für gute Mediation sei Ergebnisoffenheit, das Interesse am anderen, an seiner Sichtweise, eine gewisse Toleranz. «Dort, wo ein Interesse an der Beziehung zum Nachbarn vorhanden ist, versucht man auszuhandeln», sagt Bosshard. Haben Nachbarn kein genuines Interesse mehr, zueinander eine Beziehung aufrechtzuerhalten, würde es auch schwierig, zu vermitteln.

Bosshard erinnert sich an die Geschichte, in der ein Vermieter die Mediation initiierte (und auch bezahlte). Ihm schien das nachbarschaftliche Gefüge wichtig, er wollte die Konstellation nicht aufgeben. Die Mediation führte zur Klärung, man fand einen Kompromiss. Er bestand darin, dass die eine Partei auszog – wegen baulicher, nicht wegen menschlicher Mängel.

Wir merken uns:

Recht haben ist schön – einen Kompromiss erlangen noch schöner.

Moritz Marthaler schreibt für Tamedia seit 2010 in wechselnden Rollen über Sport- und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos @momarthaler

