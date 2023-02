Tagestipp: DLW im Progr Bern – Komposition in Echtzeit Wenn das Trio Dell-Lillinger-Westergaard am Werk ist, ist sogar die zeitgenössische Musik als Genre zu eng. Martina Hunziker

Christian Lillinger, Jonas Westergaard und Christopher Dell (von links nach rechts) wollen die zeitgenössische Musik erweitern. Foto: PD

Wer die Musik des Trios DLW in Worte fassen will, ringt um die passenden Begriffe. Das amerikanische Magazin «Downbeat» bezeichnete sie als «brutalistische Architektur», die «Frankfurter Rundschau» versuchte es mit der Beschreibung von «Musik, die aus mehreren Quellen in die gleiche Richtung strömt». DLW, das sind Christopher Dell (Vibrafon), Christian Lillinger (Drums) und Jonas Westergaard (Bass). Sie agieren allesamt als Komponisten, Interpreten und Solisten. Sie bewegen sich zwischen zeitgenössischer, experimenteller und avantgardistischer Musik, die sie im Konzert spielen, neu erschaffen und weiterspinnen. Das ist dreispurig und unvorhersehbar, aber auch sonderbar transparent. (mar)

Martina Hunziker hat Musikwissenschaft studiert, interessiert sich aber für vieles mehr als nur für klassische Musik. Mehr Infos

