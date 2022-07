Nach der Daskonzept-Pleite – Kompliziertes Thuner Firmengeflecht wird entwirrt Die Abklärungen der Staatsanwaltschaft nach der Pleite der Daskonzept-Firmen sind anspruchsvoll. Der Fall wird die Justiz noch eine Weile beschäftigen.

Marco Zysset

Die Konzepthalle 6 in Thun ist in Konkurs gegangen. Foto: Patric Spahni

Mehr als ein Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität nun schon im Zusammenhang mit den Konkursen der Daskonzept-Firmen, die bis 2020 die Konzepthalle 6 in Thun betrieben haben. Was sich im Vorfeld der effektiven Konkurseröffnung mit nächtlichen Möbeltransporten, fehlenden Unterlagen für das Verfahren und zwielichtigen Figuren, die von den Firmengründern an Bord geholt wurden, abzeichnete, bestätigt sich nun: Der Fall ist vielschichtig und dementsprechend aufwendig. So lassen sich zumindest die Antworten von Christof Scheurer zum Stand des Verfahrens deuten.