Kollision zweier Züge – Komplizierte Bergungsarbeiten nach Zugunfall Nach einem heftigen Aufprall am Bahnhof Zollikofen mussten die SBB zwei Schienenkräne aufbieten, um die 90 Tonnen schwere Lok abtransportieren zu können. Jessica King

Der Lokführer wurde beim Aufprall leicht verletzt. Foto: PD / Raphael Schüpbach Auch eine Ambulanz und der Lösch- und Rettungszug wurden aufgeboten. Foto: PD / Raphael Schüpbach Die Aufräumarbeiten dauern noch an. Foto: PD / Raphael Schüpbach 1 / 5

Eine Komposition zweier Lokomotiven der BLS donnert mit ordentlich Tempo auf einen stehenden Güterzug zu, wird beim Aufprall angehoben, kracht dann in den Kran auf dem Zug. Funken sprühen, Rauch steigt auf. Die Bilder der Überwachungskamera am Bahnhof Zollikofen sind heftig. Kaum zu glauben, dass der Lokführer beim Unfall am Donnerstag nur leicht verletzt wurde.

Komplizierte Bergung