Verwaltungs-Exodus in Auswil – Komplettes Team der Gemeinde­verwaltung tritt zurück Die Gemeinde Auswil verliert auf einen Schlag alle Verwaltungsangestellten. Die Gründe dafür werden unter dem Deckel gehalten. Benjamin Lauener

Bald leer: Das Gemeindehaus in Auswil. (Archivbild) Foto: Thomas Peter

Der Gemeinderat von Auswil wird bald so einiges zu tun haben. Wie die Exekutive der Oberaargauer Gemeinde am Freitag auf ihrer Website schreibt, muss über den Sommer die Reorganisation der Verwaltung an die Hand genommen werden.