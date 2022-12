Vegane Ernährung muss nicht sein – Kompletter Fleischverzicht ist keine Lösung Natürlich würde es dem Planeten helfen, wenn Menschen viel weniger Fleisch essen würden. Aber gar keine Tiere mehr zu halten, wäre ein Fehler – auch für die Natur. Nora Ederer

Derzeit essen wir zu viel Fleisch: Vergangenes Jahr lag der Konsum pro Kopf in der Schweiz bei fast ­einem Kilo pro Woche. Foto: Christophe Simon (AFP)

Um Missverständnisse zu vermeiden: Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Menschen in reichen Ländern deutlich weniger Tierprodukte essen müssten, wenn es gelingen soll, die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Die Berge an Fleisch, Käse, Wurst, die sie derzeit in sich hineinschaufeln, tragen mit dazu bei, dass Urwälder abgeholzt werden und Tierarten aussterben. Ausserdem ist das ungesund.