Im Stück «Traumfrau Mutter» berichten fünf Mütter ungeschönt von ihrem Alltag. Regisseurin Deborah Neininger sagt, was daran brandaktuell ist – und was sie am Klamauk reizt.

Im Stück «Traumfrau Mutter» berichten fünf Mütter ungeschönt von ihrem Alltag. Regisseurin Deborah Neininger sagt, was daran brandaktuell ist – und was sie am Klamauk reizt.

Es ist brandaktuell. Denn was der Text 1996 aufgegriffen hat, ist in der Schweiz heute noch voll und ganz gegenwärtig: Themen wie die Aufteilung von Care-Arbeit oder das Sprechen über Tabuthemen wie beispielsweise die negativen Seiten des Mutteralltags. Da erlebe ich die Schweiz als ein bisschen rückwärts gewandt.

Deborah Neininger, geboren in Schaffhausen, arbeitet als Regisseurin für Bühne und Film. 2018 inszenierte sie eine Mundartversion von «Traumfrau Mutter», die in Zürich Premiere feierte und seither durch die Schweiz und Deutschland tourt. Neininger lebt in Basel.

Das Stück ist bereits ein recht authentischer Bericht von sechs verschiedenen Frauentypen – in meiner Version sind es fünf. Wir haben aber versucht, neue Situationen reinzubringen, die man 1996 noch nicht kannte, solche mit Smartphones zum Beispiel. Dabei spielten die eigenen Erfahrungen der Schauspielerinnen im Team eine wichtige Rolle – die alle selbst Mütter verschieden alter Kinder sind. Mir war wichtig, sie jeweils zu fragen: Würdest du diesen Satz auch selber so sagen? Insofern ist der Abend im Dialog entstanden.

«Traumfrau Mutter» wird seit 2006 immer wieder in der Schweiz gezeigt – mittlerweile in einer Mundartversion. Warum können die Leute nicht genug bekommen von verzweifelten Müttern?

Ich denke, dass man in der Schweiz nicht gerne öffentlich übers eigene Scheitern als Mutter oder Vater redet. Oder darüber, dass man seine Kinder gerne auf den Mond schiessen würde. Die Leute lachen bei solchen Szenen unglaublich und sind wahnsinnig froh, zu sehen, dass es anderen genauso geht. Im Theater ist man ja live dabei, wenn andere ungeschönt über solche Dinge sprechen. Es wirkt, als würden die Figuren das alles in dem Moment durchleben.

Wir müssen noch über den Titel «Traumfrau Mutter» sprechen. Den Begriff «Traumfrau» haben doch die Männer erfunden, nicht?

Ja, doch. Der Originaltitel «Mom’s the Word» ist eine Abwandlung eines Shakespeare-Zitates, viel hintersinniger also, und mir persönlich hätte er auch besser gefallen. Ich finde den jetzigen Titel das Schlechteste am ganzen Stück, das kann ich offen sagen. Er war bereits gesetzt, als ich dazukam. Man könnte ihn höchstens so interpretieren, dass es eine Anforderung an Mütter ist, eine Traumfrau sein zu müssen.