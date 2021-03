Gerücht um Fallzahlen – Kommuniziert der Kanton zu tiefe Corona-Zahlen? Auf Twitter wird dem Kanton Bern vorgeworfen, er stelle die Corona-Situation zu positiv dar. Die Gesundheitsdirektion widerspricht und liefert eine Erklärung. Marius Aschwanden

Unangenehmes Prozedere: Vielfach folgen auf einen positiven Test weitere Analysen. Foto: Raphael Moser

+109

+54

+88

So viele neue Corona-Infektionen verzeichnete der Kanton Bern in den vergangenen drei Tagen. Immer um den Mittag herum vermeldet die Gesundheitsdirektion die in den letzten 24 Stunden neu dazugekommenen positiven Fälle. Diese werden jeweils mit Spannung erwartet. Denn obschon sie Schwankungen unterliegen, dienen sie der breiten Bevölkerung quasi als Fiebermesser für den aktuellen Stand der Pandemie. Und momentan steht Bern im schweizweiten Vergleich verhältnismässig gut da.

Seit einiger Zeit kursieren allerdings Gerüchte um diese Zahlen. Sie seien regelmässig zu tief, und der Kanton stelle die Corona-Situation besser dar, als sie tatsächlich sei, heisst es immer wieder auf dem Kurznachrichtenportal Twitter.