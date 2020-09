Ausgangslage

Um 11 Uhr informieren Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg, Kantonsärztin Linda Nartey sowie Raphael Ben Nescher, Leiter des Sonderstabs der Gesundheitsdirektion, über die aktuelle Corona-Lage im Kanton Bern.

Während die Fallzahlen in anderen Landesteilen leicht rückläufig sind, sind sie im Kanton Bern über die letzten sieben Tagen um gut 40 Prozent angestiegen. Auch bei den Hospitalisierungen zeigt Bern einen leichten Aufwärtstrend - aktuell befinden sich 21 Personen wegen einer Corona-Infektion in Spitalpflege.

Pierre Alain Schnegg kündete Ende August an, dass bei 35 Ansteckungen pro Tag die Maskenpflicht in Läden eingeführt wird. Diese Grenze hat der Kanton Bern anfangs Woche überschritten. Weiter werden Neuigkeiten erwartet zu den Grossveranstaltungen, die ab 1. Oktober eigentlich wieder möglich sein sollten sowie dem Drive-In-Testcenter, das in den nächsten Tagen wieder den Betrieb aufnehmen soll.