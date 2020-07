Thun: Jesse dreht Video – Kommt jetzt der schweizerdeutsche Sommer-Hit? Jesse veröffentlichte vor kurzem sein neues, schweizerdeutsches Lied «Summer». Für ein dazu passendes Video drehte er am Samstag Tanz- und Wasserszenen im «Strämu». Gabriela Sterchi

Jesse (2. v. r.) beim Videodreh für seinen Song «Summer» im Thuner «Strämu». Foto: PD

Der «Strämu» ist an diesem Samstag reichlich belebt – alle Gäste geniessen an dem schönen Sommertag das warme Wetter. Auf den ersten Blick scheint es eine alltägliche Strandbad-Szene zu sein. Doch am Rande der Terrasse spielt sich etwas Ungewöhnliches ab: Dort sitzen vier junge Herren um einen der roten Tische, um sie herum ein Team aus Fotografen, Tänzern und Choreografen. Jesse, der früher unter dem Namen Jesse Ritch unterwegs war, sitzt an dem Tisch und posiert mit einem steten Lächeln vor der laufenden Kamera. Der Videoclip zu seinem kürzlich veröffentlichten Lied «Summer» wird gerade gedreht.