Daydance im Thuner «Küru» – Kommt es zum grossen Revival des Kursaals Thun? Weg vom Casino, zurück zum Kursaal: Am Samstag wird auf der Terrasse des «Küru» bei einem von Riddle Events organisierten Daydance wieder getanzt. Yannis Lüthi

Die Daydance-Organisatoren im Gespräch: Michèle Iseli und Daniel Neeser von Riddle Events. Foto: Yannis Lüthi

Was für Gedanken kreisen Ihnen im Kopf, wenn Sie vom Kursaal Thun lesen? Sind es Erinnerungen an einen Kadettenball? An die erste grosse Liebe? Oder wundern Sie sich gerade, dass es in Thun überhaupt einen Kursaal gibt?