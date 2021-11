SCL Tigers suchen Torhüter – Kommt es zu einem Goalietausch? Langnaus Keeper Ivars Punnenovs soll in Lausanne unterschrieben haben, sein Nachfolger könnte den umgekehrten Weg gehen. Die Frage ist: Was will Robert Mayer? Philipp Rindlisbacher

Von Lausanne nach Langnau? Goalie Luca Boltshauser wird mit den Tigers in Verbindung gebracht. Foto: Salvatore Di Nolfi

Seit bald zwei Wochen pausiert der Meisterschaftsbetrieb, aber in Langnau ist die Ruhe trügerisch. Bei den SCL Tigers werden die Weichen gestellt für die Zukunft. Die Kaderbildung soll vorangehen in diesen Tagen, vorab die Goalieposition geklärt werden. Einzig das verletzte Eigengewächs Damian Stettler hat einen weiterlaufenden Vertrag, er ist aber grundsätzlich als Nummer 3 vorgesehen.

Priorität hat die definitive Übernahme von Robert Mayer. Eine finanzielle Lösung mit Rekordmeister Davos, von dem der Keeper ausgeliehen ist, dürfte sich finden lassen. Vielmehr stellt sich die Frage: Was will der Spieler? Dem Vernehmen nach reizt ihn eine Rückkehr zu Servette, seine Frau ist Genferin, die Schwiegereltern leben in der Stadt. Und: Servette scheint zumindest nicht gänzlich uninteressiert zu sein an einer Rückkehr des dreifachen WM-Teilnehmers.