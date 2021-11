Fragezeichen rund um das Turnier – Kommt ein weiteres Schweizer Team an den Spengler-Cup? Falls auch der Spengler-Cup 2021 Corona zum Opfer fallen sollte, hätte dies für den HCD schwerwiegende Folgen. Noch ist man in Davos zuversichtlich, plant aber mehrgleisig. Kristian Kapp

Zum letzten Mal am 31. Dezember 2019 vergeben: Die Trophäe des Spengler-Cup. Foto: Melanie Duchene (Keystone)

Geht es nun wieder los? In diversen Stadien der Schweizer Meisterschaften gilt seit Montag wieder Maskenpflicht, weitere baldige, einschneidendere Massnahmen für Grossveranstaltungen sind nicht mehr auszuschliessen. Die Winter-Universiade, die vom 11. bis 21. Dezember in Luzern hätte stattfinden sollen, wurde ebenfalls am Montag bereits abgesagt. Während man sich bei den Eishockey-National-League-Clubs zumindest gegen aussen noch ruhig gibt, stellt man sich vor allem in Davos eine Frage: Kann der Spengler Cup 2021 (26. bis 31. Dezember) ausgetragen werden? Zumindest in der geplanten Form ist die Austragung in Gefahr. Bereits 2020 fiel das Traditionsturnier dem Coronavirus zum Opfer.