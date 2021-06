Empfehlung für Impfung von 12 bis 15 Jahren

Jetzt spricht der oberste Impfchef Christoph Berger. Der erste Punkt von Berger ist die Impfung von Jugendlichen ab 12 Jahren. Das BAG und die Komission für Impffragen empfehlen eine Impfung für alle Kindern zwischen zwölf bis 15 Jahren die sich impfen lassen wollen.

Die Jugendlichen seien psychisch stark belastet, so Berger. Der Anteil an Personen mit schweren, depressiven Symptomen ist bei den Jugendlichen am höchsten. Sie seien etwa durch Schulausfall durch Isolation oder Quarantäne betroffen.

Mit seiner Empfehlung spricht das BAG insbesondere Jugendliche an, die an einer chronischen Erkrankung leiden oder enge Kontakte pflegen mit gefährdeten Personen.