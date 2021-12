Aus dem Grossen Rat – Simon fordert Schulterschluss über Parteigrenzen hinweg Ein Minus von 50 und Neuverschuldung in Höhe von 117 Millionen Franken: Der bernische Grosse Rat beugt sich seit Montag über das Kantonsbudget für 2022. UPDATE FOLGT

Zum zweiten Mal in der Folge legt Finanzdirektorin Beatrice Simon (Mitte) dem Rat rote Budgetzahlen vor. (Archivbild) Foto: Beat Mathys

Die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon (Mitte) hat am Montag den Grossen Rat aufgerufen, über die Parteigrenzen hinweg zusammenzustehen und das Budget 2022 trotz Defizit zu genehmigen.

Sie dankte der Mehrheit der vorberatenden Kommission, dass sie ihren Antrag auf Kürzung beim Sachaufwand zurückgezogen hatte. Natürlich werde nicht jeder oder jede nach der Debatte mit dem Budget zufrieden sein, aber wenn der Kanton über kein genehmigtes Budget verfüge, sei er nur minimal handlungsfähig. «Dieses Signal darf der Kanton Bern nicht aussenden», betonte Simon.

Die Covid-Krise habe das Land wieder im Griff. Nun sei es weder angezeigt, Steuererhöhungen durchzusetzen, noch Entlastungspakete zu schnüren. Simon beteuerte, dass ihre Direktion «jeden Stein umgedreht» habe, um aufwandseitig möglichst viel entlasten zu können und keine zusätzlichen Belastungen zu generieren.

Sie sei zuversichtlich, so Simon, dass das Parlament jetzt zusammenstehen werde. Zuvor hatten fast alle Fraktionen signalisiert, dem Budget zuzustimmen, sollten nicht zu weit gehende Forderungen durchgesetzt werden.

Kommissionsmehrheit schwenkte um

In der Budgetdebatte hatte es am Montagmorgen eine Kehrtwende gegeben: Die Mehrheit der vorberatenden Kommission will das defizitäre Kantonsbudget akzeptieren. Die Corona-Situation habe sich in jüngster Zeit wieder verschlimmert. Die Zeichen stünden eher nicht auf Entspannung bei den Kantonsfinanzen.

Zuvor wollte die Kommissionsmehrheit den im Budget ausgewiesenen Fehlbetrag von 50 Mio. Franken noch einsparen und beim Sachaufwand abzwacken. Eine Minderheit der Kommission wollte hingegen nicht beim Aufwand sparen, sondern mit Steuererhöhungen für mehr Einnahmen sorgen.

Sowohl die Kürzungen von namhaften Leistungen, aber auch Steuererhöhungen würden die aktuelle Krise weiter verschärfen, sagte Kommissionssprecher Daniel Bichsel am Montag im Rat.

Kantonsparlament nimmt Budgetdebatte auf

Der bernische Grosse Rat beugt sich seit Montag über den Voranschlag des Kantons für 2022 und den Finanzplan. Zum zweiten Mal in der Folge legt Finanzdirektorin Beatrice Simon (Mitte) dem Rat rote Budgetzahlen vor.

Der Voranschlag rechnet mit einem Aufwandüberschuss von rund 50 Millionen Franken und einer Neuverschuldung von 117 Millionen Franken.

Anfänglich war ein viel grösserer Fehlbetrag befürchtet worden, doch die finanziellen Perspektiven des Kantons Bern verbesserten sich. Dazu beigetragen hat eine Neueinschätzung der Steuererträge. Die kantonalen Finanzplaner kamen zum Schluss, dass sich die Corona-Krise weniger stark auf die Steuererträge auswirkt als angenommen.

Doch auch höhere Gewinnausschüttungen der Nationalbank und höhere Zahlungen aus dem nationalen Finanzausgleich verbesserten die Lage des Kantons Bern.

Wie schon das Budget 2021 erfüllt auch der Voranschlag 2022 die Vorgaben der beiden in der Kantonsverfassung verankerten Schuldenbremsen nicht. Das Budget 2022 passiert in dieser Form also nur, wenn mindestens drei Fünftel der Grossratsmitglieder Ja sagen.

