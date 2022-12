Gemeindeversammlung Ringgenberg – Kommission für Naturgefahren wird eingesetzt Nach kritischen Stimmen an der Versammlung im Juni präsentierte der Gemeinderat nun das Konzept einer Kommission anstelle einer Schwellenkorporation. Diskussionen gab es diesmal keine. Auch die Schulanlage kann saniert werden. Christoph Buchs

Die Schulanlage Ringgenberg wird etappenweise saniert. Hier der Mittelbau (Baujahr 1968), dessen Beleuchtungen ersetzt werden. Foto: Christoph Buchs

Kritische Stimmen musste sich der Ringgenberger Gemeinderat an der letzten Gemeindeversammlung im Juni gefallen lassen. Gleich zwei Geschäfte waren damals umstritten. Beide waren an der Altjahrsversammlung am Freitagabend nochmals ein Thema.