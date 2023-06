Was, wenn die Chinesen das kaufen wollen? Grande Dixence, die höchste Staumauer der Schweiz. Foto: Keystone

Finden Sie auch, Energieinfrastrukturen wie Stromnetze und grosse Wasserkraftwerke sollten denjenigen gehören, die sie nutzen, davon abhängig sind und diese über die Strompreise und Steuern finanzieren? Wäre es für Sie auch eigenartig, wenn wir mit unseren Strompreisen die Gewinne eines britischen Hedgefonds statt einer Schweizer Pensionskasse oder Gemeinde finanzieren? Kommen Ihnen Bedenken, wenn Sie erfahren, dass der chinesische Stromgigant Stategrid für rund 100 Milliarden US-Dollar Energieinfrastrukturen in Europa aufgekauft hat und damit jederzeit die Stromversorgung der EU lahmlegen könnte – per Knopfdruck und so ganz ohne Bomben?