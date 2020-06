Bund wusste um Club-Gefahr

Der Bund wusste um die Gefahr, die von Club-Öffnungen ausgeht (lesen Sie hier, was das interne Dokument enthüllte). Berset sagt, man sei aber beim Entscheid, die Clubs zu öffnen, schon davon ausgegangen, dass die Listen dann stimmen, dass die Angaben der Gäste korrekt sind. Wenn die Kantone nun zum Schluss kommen, dass das nicht geht, die Qualität der Daten nicht stimmt oder zu viele Leute in einem Lokal sind, dann können und müssen die Kantone reagieren. Die Kantone hätten jetzt die Verantwortung, betont Berset mehrmals. Er sei schon überrascht, dass es jetzt so schnell gegangen sei mit den Hotspots. Aber als total unrealistisch habe man das nicht betrachtet.