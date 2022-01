Slalom in Kranjska Gora – «Ein herrlicher Morgen»: Holdener führt nach dem ersten Lauf Wendy Holdener liegt nach dem 1. Durchgang vor Petra Vlhova und Mikala Shiffrin. Michelle Gisin schied aus. Der 2. Lauf beginnt um 12.30 Uhr. Marcel Rohner UPDATE FOLGT

Auf dem Weg zur Zwischenführung: Wendy Holdener ist im ersten Lauf von Kranjska Gora die Schnellste. Foto: Marco Tacca (AP)

Sehr viele Schweizerinnen sind nicht am Start in Kransjka Gora, das Slalomteam ist wegen Corona arg gebeutelt, es fehlen Camille Rast, Mélanie Meillard und Aline Danioth. Wenn dann auch noch Michelle Gisin ausscheidet, weil sie beim dritten Tor des ersten Laufs einfädelt, sind das nicht gerade die besten Vorzeichen für ein Glanzresultat.

Aufgrund eines Einfädlers beim dritten Tor muss Gisin das Rennen frühzeitig abbrechen. Video: Tamedia (Quelle: SRF)

Und doch führt nach der Hälfte des Rennens eine Schweizerin. Wendy Holdener lässt alle hinter sich, Petra Vlhova um acht Hundertstel, Mikaela Shiffrin um 25. Und so sitzt die Schwyzerin nach ihrer Fahrt lange auf dem Sessel der Leaderin, wie sie das 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang und 2019 bei der WM in Are tat.

Bei den Grossanlässen wurde es nichts mit dem Sieg, 2018 holte sie Silber, 2019 landete sie nach einem Fehler gleich zu Beginn auf Rang 17. Nun könnte der Zeitpunkt für ihren ersten Slalom-Triumph nicht besser sein, Holdener fährt in Slowenien ihr 100. Weltcup-Rennen in dieser Disziplin, 28-mal stand sie auf dem Podest, nie zuoberst.

Es sei ein herrlicher Morgen gewesen, sagt Holdener beim Schweizer Fernsehen, als sie ihren Platz einmal verlassen darf. Und: «Es ist cool, konnte ich es so umsetzen, wie ich es beabsichtigt hatte.» Es sei schön, diese Chance zu haben, «ich hoffe auf einen coolen zweiten Lauf».

Die Piste von Kransjka Gora leidet in diesem ersten Lauf stark, ist schon früh von tiefen Gräben gezeichnet. Petra Vlhova, die von fünf Slaloms dieser Saison vier gewonnen hat, sprach schon von einem Desaster, bevor sie überhaupt zum ersten Lauf gestartet war. Danach war sie mit ihrem zweiten Platz zufrieden, «okay» sei das, immerhin.

Neben Gisin und Holdener standen nur noch drei weitere Schweizerinnen am Start. Und gleich zweimal gab es dabei Grund zur Freude, Nicole Good und Elena Stoffel klassierten sich auf den Rängen 24 und 25 sind damit im zweiten Lauf dabei. Valentine Macheret verpasste bei ihrem Debüt im Weltcup den zweiten Durchgang.

