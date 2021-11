Behandlung von Covid-19 – Kommen die neuen Medikamente zu spät? Zwei neue Pillen wecken grosse Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus. Doch die Mittel werden in den ersten Monaten nach der Zulassung knapp sein – und das BAG hat noch keine Dosen bestellt. Nik Walter

Zwei neue Pillen gegen Covid sollen auf den Markt kommen. Sind sie ein Game Changer? Foto: plainpicture/Yvonne Röder

Die Schweiz leidet unter einem akuten Impfblues mit schweren Nebenwirkungen. Nirgends in ganz Westeuropa ist die Durchimpfungsrate so tief wie hierzulande, dementsprechend schnellen die Neuansteckungen derzeit wieder rasant in die Höhe, und die Spitäler – und vor allem das dortige Personal – müssen sich auf einen sehr harten Winter vorbereiten. Ein trauriges Déjà-vu.

Da tut es richtig gut, auch wieder mal etwas Positives zu hören. Zum Beispiel erfreuliche Meldungen von erfolgreichen Tests neuer Covid-Medikamente zum Schlucken. Vor einem Monat hatte die US-Pharmafirma Merck & Co. berichtet, ihr neues Mittel Molnupiravir, das sie mit der Biotechfirma Ridgeback Biotherapeutics entwickelt hatten, würde die Hospitalisierungsrate bei Risikopatienten um 50 Prozent reduzieren. Und vor gut einer Woche doppelte Konkurrent Pfizer mit noch eindrücklicheren Zahlen nach. Gemäss Angaben des US-Pharmariesen mindert sein neues Medikament Paxlovid das Risiko eines schweren Verlaufs respektive einer Hospitalisierung um knapp 90 Prozent.