Interlaken wartet – Kommen die Chinesen erst 2023 wieder? Tourismus Berner Oberland – quo vadis? Urs Kessler, CEO der Jungfraubahnen, und Hotelier Bernard Müller blickten zurück und vorwärts. Jürg Spielmann

Bleiben optimistisch (v. l.): Jungfraubahnen-CEO Urs Kessler, Bernard Müller, Präsident Hotelierverein Interlaken und Umgebung, und Moderator Daniel Schenk, Vorstandsmitglied der SVP (v. l.). Foto: Anne-Marie Günter

Auf der «Höhe», der Höhematte von Interlaken, sind wieder arabische Gäste unterwegs, Cars und Asiaten fehlen. Für ihren öffentlichen Anlass mit Hotel Vicotria-Jungfrau & Spa hat die SVP Interlaken den Titel «Tourismus im Berner Oberland: Quo vadis?» gewählt. Mit Urs Kessler, CEO der Jungfraubahnen, und Bernard Müller, Präsident des Hoteliervereins Interlaken und Umgebung, hat sie Redner gewonnen, die wissen, wovon sie sprechen.

«Vom absoluten Rekordjahr 2019 in die grösste Tourismuskrise der Jungfraubahnen der jüngsten Geschichte» habe die Corona-Pandemie sie gestürzt, sagte Kessler. Allerdings zeigte eine Tabelle, dass die Besucherzahl auf dem Jungfraujoch, die im Krisenjahr 2020 erzielt wurde, in den 1980er-Jahren völlig normal war; der rasante Höhenflug begann erst so richtig im neuen Jahrtausend.