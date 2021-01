Zürcher Pfarrerin auf Facebook – «Komm doch an diese Beerdigung!» Mit einer ungewöhnlichen Aktion gelang es einer Zürcher Pfarrerin, dass einer einsam verstorbenen Frau doch noch die letzte Ehre erwiesen wurde. Martin Huber

Pfarrerin Priscilla Schwendimann am Donnerstag bei der Beerdigung einer verstorbenen Stadtzürcherin im Friedhof Uetliberg. Diese hatte keine Hinterbliebenen. Foto: Boris Müller

«Wir nehmen Abschied von jemandem, den niemand von uns gekannt hat.» Mit diesen Worten eröffnet die reformierte Zürcher Pfarrerin Priscilla Schwendimann am Donnerstagvormittag im Friedhof Uetliberg die schlichte Abdankungsfeier für eine über 80-jährige Stadtzürcherin. Sie ist vor wenigen Tagen in einem Heim für Demenzkranke gestorben, ohne Hinterbliebene.

Dennoch sind rund 20 Personen an die Beerdigungszeremonie vor dem verschneiten Gemeinschaftsgrab gekommen. Sie alle haben auf einen ungewöhnlichen Aufruf Schwendimanns in den sozialen Medien reagiert. «Falls jemand von Euch morgen um 11.15 Uhr nichts vorhat und eine halbe Stunde Zeit hat und in der Nähe von Zürich ist: Komm doch an diese Beerdigung», hatte sie am Mittwoch auf Facebook und Instagram gepostet. «Erweisen wir dieser Person die letzte Ehre.»