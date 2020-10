Kritik am Hirschengraben-Umbau – Komitee kämpft für Bubenberg-Denkmal und Widmannbrunnen Die städtischen Umgestaltungspläne für den Hirschengraben erzürnen eine «Bürgerbewegung Hirschengraben 2022», die Denkmäler und Bäume schützen will. Christoph Hämmann

Der Widmannbrunnen am unteren Ende des Hirschengrabens: Falls die unterirdische Velostation gebaut wird, müssen Brunnen und Pavillon weichen. Foto: Franziska Rothenbühler

In der Medienmitteilung, mit der die Gegner der Hirschengraben-Umgestaltung kürzlich erstmals auf sich aufmerksam machten, steht ein markiges Zitat von Adrian von Bubenberg am Anfang: «Solange in uns eine Ader lebt, gibt keiner nach.» Das soll wohl zeigen, dass die «Bürgerbewegung Hirschengraben 2022» wild entschlossen ist, die städtischen Pläne am Hirschengraben zu durchkreuzen.