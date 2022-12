Debatte zum Sexualstrafrecht – Komitee fordert härtere Strafen für Vergewaltiger Eine überparteiliche Gruppe im Nationalrat will, dass Sexual­verbrecher nicht nur mit einer Geldstrafe davonkommen. Alessandra Paone

Opfer von Sexualdelikten sollen mehr Gerechtigkeit erfahren. Foto: Alain Rischard (Editpress)

Kürzlich nahm Lukas Joos zum ersten Mal in seinem Leben an einer Standaktion in Zürich teil. Dabei wurden rund 500 Passantinnen und Passanten gefragt, ob sie mit Geldstrafen für Vergewaltiger einverstanden seien. Bis auf eine Person hätten alle Nein gesagt, erzählt Joos. «Das ist ein brutaler Gegensatz zum Parlament, das Sexualverbrechen wie Kavaliersdelikte bestrafen möchte.»