Hat mit 31 Marathons viel Geld gesammelt: Eddie Izzard Foto: Twitter

Mit 31 Marathons auf einem Laufband in 31 Tagen hat die britische Komikerin Eddie Izzard (58) Spenden für verschiedene Hilfsorganisationen gesammelt. Bis zum Abschluss am Montag kamen dabei mehr als 280 000 Pfund (343 000 Franken) zusammen.

Beim letzten Rennen, das virtuell in London stattfand, erhielt Izzard Unterstützung von Hollywood-Star George Clooney (59). «Denkt daran, wir haben es bald geschafft», sagte der Schauspieler in Richtung des Publikums. «Tragt eine Maske, haltet Distanz, wir sind bald durch.»

Auch die Schauspieler Judi Dench und Ewan McGregor hatten Izzard unterstützt, die virtuell 31 europäische Städte durchlief. Im Anschluss an die Laufband-Rennen gab die Comedian oft noch eine Stand-up-Show zum Besten, die wie die Läufe live im Internet gestreamt wurde.

Izzard, die kürzlich verkündet hatte, dass sie nur noch mit dem weiblichen Pronomen bezeichnet werden wolle, hat bereits mehrmals mit Marathon-Leistungen aufgetrumpft. Voriges Jahr lief die Comedian an 28 Tagen in 28 europäischen Ländern einen Marathon. 2016 hatte sie ebenfalls für eine Spendenaktion 27 Marathons in Folge in Südafrika absolviert.

