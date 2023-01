Tonnenweise Kokain verschoben? – Kolumbianischer Drogenbaron steht in Basel vor Gericht Er verkaufte in Basel angeblich Kokain im Wert von über 400’000 Franken. Doch das ist kaum nennenswert im Vergleich zu den Mengen, die der Beschuldigte weltweit gehandelt habe. Mirjam Kohler

Ein Drogenspürhund im Einsatz. Symbolfoto: AFP

Anfang April 2021 klicken in einer Wohnung in der Kleinbasler Sandgrubenstrasse die Handschellen. Polizisten in Zivil nehmen einen Mann fest. Spezialkräfte der Polizei durchsuchen anschliessend die Wohnung und finden unter anderem knapp 100 Gramm Kokain.