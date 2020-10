55-Jähriger im Spital – Kollision mit Poller: Rollerfahrer schwer verletzt Am Samstagabend ist in Bern ein Mann auf einem Roller erst auf ein Auto aufgefahren und später in einen Poller gekracht. Die Polizei ermittelt.

Am Samstag gegen 22.25 Uhr fuhren ein Auto und ein Roller hintereinander von der Stadt Bern herkommend in Richtung Neufeld. Als der Autolenker beabsichtigte, nach links in die Hochfeldstrasse abzubiegen, bremste er bis zum Stillstand ab, worauf der dahinterfahrende Roller aus noch zu klärenden Gründen mit dem Auto kollidierte.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kam der Rollerfahrer zu Fall, stellte sein Fahrzeug aber wieder auf und fuhr weiter. Wenig später prallte er auf Höhe der Bushaltestelle Brückfeld in einen Poller und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer. Der 55-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs sind im Gang.

mb/pd