Regionalgericht Oberland – Kollision auf Kreuzung: War die Frau fahrtüchtig? Eine junge Frau muss sich unter anderem wegen Körperverletzung, grober Missachtung der Verkehrsregeln und Fahrerflucht vor Gericht verantworten. Beim Vorfall war auch Alkohol im Spiel. Christoph Buchs

Fahrerflucht nach einem Unfall (Symbolbild). Foto: Archiv BOM / Patric Spahni

Wann die beschuldigte Frau an jenem Donnerstag vor Pfingsten 2021 wie viel Alkohol getrunken hat, dürfte im Gerichtsfall, der gestern Vormittag in Thun verhandelt worden ist, die entscheidende Rolle spielen. Vorneweg: Ein Urteil gibt es in diesem Prozess noch nicht. Nach vier Stunden wurde die Verhandlung vorzeitig abgebrochen und vertagt.