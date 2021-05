Protest gegen knappen Wohnraum – Kollektiv besetzt Haus in der Matte Am Montag hat ein Kollektiv ein Haus an der Wasserwerkgasse 17 besetzt. Das Gebäude gehört EWB und ist nicht das erste Mal besetzt.

Das Gebäude in der Matte war bereits im März für wenige Tage besetzt worden. (Archivbild) Foto: sih

Ein Kollektiv hat am Montag ein Haus an der Wasserwerkgasse 17 besetzt. Die Besetzer protestieren mit der Aktion gegen den knappen und teuren Wohnraum in der Stadt Bern, wie sie auf dem Portal «barrikade.info» schreiben. Das Haus soll zu einem «niederschwelligen, nachhaltigen Ort» werden, der für alle zugänglich sei, heisst es in der Mitteilung weiter.

Das Haus gehört Energie Wasser Bern und war bereits Mitte März besetzt worden. Damals liess die Eigentümerin das Gebäude polizeilich räumen. Es steht seit zwei Jahren leer. Vorher war dort die Werbeagentur Contexta eingemietet gewesen.

ske

