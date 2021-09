The Alpinists im Oberland – Kollektiv begeistert Instagram und veröffentlicht Buch Zehn Freunde wandern gemeinsam, schiessen atemberaubende Fotos und veröffentlichen ein Buch. Mittendrin: Kai Grossmann aus Thun. Gabriela Sterchi

Kai Grossmanns Schnappschuss vom Tannhorn in Richtung Augstmatthorn und auf den Brienzersee. Foto: PD

Um 4 Uhr in der Früh aufstehen, mehr als 10 Kilogramm Gewicht an den Rücken schnallen und bereits vor Sonnenaufgang Sport machen: Das dürfte für viele Leute nicht der Inbegriff eines schönen Morgens darstellen. Anders jedoch sieht es mit dem Outdoorkollektiv The Alpinists aus: «Es ist der perfekte Start in den Tag. Ein richtiger Energiebooster mit einer Riesenportion Glücksgefühl», sagt Kai Grossmann aus Thun, einer der zehn Mitglieder von The Alpinists.

Die Gruppe von Freunden verbringt durchschnittlich etwa zwei Tage die Woche in den Bergen und schiesst auf ihren Touren in den Alpen Fotos, die auf Instagram teilweise bis zu 10’000 Likes bekommen. Unterwegs ist das aus Profifotografen und Studenten bestehende Kollektiv in der Regel in kleineren Grüppchen – und dies nicht nur während der Wandersaison, sondern auch im Winter auf den Ski.