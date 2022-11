6 besondere Ayurveda-Resorts – Kokos, Kardamom und Brunnenkresse – Traumziel Ayurveda Viele Zivilisationskrankheiten sind das Produkt unseres Lebensstils. Da hilft es manchmal, den Ort zu wechseln und einzutauchen in die heilsame Welt des Ayurveda, in Fernost, aber auch in Europa. Wir stellen sechs besondere Resorts vor. Hanne Bahra Travelcontent

Im Tiroler Sonnhof wird indisches Heilwissen mit westlicher Schulmedizin und ganzheitlichen Techniken kombiniert. PD

Es gibt Momente, da steht der Entschluss fest: Ich will mein Leben ändern. Weniger Handy, mehr Schlaf, mehr Bewegung, gesünderes Essen. Was daheim schwierig umzusetzen ist, gelingt bei einer Ayurveda-Kur (fast) wie von selbst. Immer mehr Menschen zieht es zu den magischen Stätten ayurvedischer Heilkunst. Sie alle möchten sich nicht nur erholen, sondern vielmehr dem Leben einen neuen Impuls zu geben. Solche Tempel der Gesundheit findet man vor allem in den Ursprungsländern des Ayurveda, in Indien oder auf Sri Lanka.

Wer die wohltuende Kraft des Ayurveda erleben möchte, muss aber nicht unbedingt in die Ferne reisen. Seit den 1980er-Jahren wird Ayurveda auch in europäischen Zentren erfolgreich praktiziert. Kürzere Anreise, kein Jetlag, keine klimatische Eingewöhnung, einfache sprachliche Verständigung versus fernöstliche exotische Schönheit, gelebte Spiritualität, Sonne sowie zumeist geringere Kosten für eine Kur – es liegt also im Ermessen jedes Einzelnen, welchen Ort er wählt. Wir stellen sechs besondere Resorts vor, die sich auf Ayurveda spezialisiert haben.

Das Meer im Blick – Barberyn Beach Ayurveda Resort, Sri Lanka

Das Barberyn Beach Resort liegt im Dschungel am Meer. PD

Das Barberyn Beach Resort in Weligama im Süden Sri Lankas begrüsst jedes Jahr zahlreiche Schweizer Gäste. Die Pfahlbauten des Resorts stehen über einer urwaldhaften Bucht, deren Hänge sanft zum Indischen Ozean gleiten. Jedes der 60 Zimmer bietet Balkon mit Blick zum Meer. En-Suite-Bäder, Ventilatoren und von Moskitonetzen umhüllte Himmelbetten gehören zur Grundausstattung. Der Weg zum Yoga-Pavillon führt durch dschungelartig umwucherte Wege. Sri Lankas bekanntestem Landschaftskünstler, Laki Senanayake, gelang hier eine grossartige Verschmelzung von minimalistischer Architektur und üppiger Landschaft.

Inmitten grüner Reisfelder – Kalari Kovilakom, Kollengode, Indien

Das Kalari Kovilakom zählte auch schon Madonna zu seinen Gästen. PD

Im südindischen Kerala stehen über 5000 Hindutempel – und mit dem Kalari Kovilakom einer der schönsten Gesundheitspaläste Indiens. 19 prächtige Palastsuiten, antikes Mobiliar, Edelhölzer und kunstvolle Malereien zeugen von einer glanzvollen Epoche, in welcher der kleine Ort im Hinterland von Kerala schon vor über 100 Jahren als ayurvedisches Zentrum galt. Auch Stars wie Madonna sind heute in dem 1890 zum Dank für die Heilung eines Königs errichteten Palast bereit, sich der strikten ayurvedischen Lebensführung anzupassen und nach alter Tradition barfuss und in einfache Baumwollkleidung gehüllt auf textile Statussymbole zu verzichten.

Tief atmen am Arabischen Meer – Somatheeram Ayurvedic Health Resort, Kerala, Indien

Über 90 Therapeuten stehen den Gästen des Somatheeram Ayurvedic Health Resort zur Verfügung. PD

An einem Hang der Malabarküste gelegen, gilt das Somatheeram Ayurvedic Health Resort mit seinem Team von 20 Ayurveda-Ärzten und mehr als 90 Therapeuten als eines der besten Ayurveda-Zentren Indiens. In einem über 5000 Quadratmeter grossen subtropischen Garten wohnt man dicht am Arabischen Meer in Cottages mit traditionell gestalteten Suiten und zeitgemässem Komfort. Man hat die Wahl zwischen der Siddhartha-Suite, einer grosszügigen Villa aus Granit mit Badezimmer unter freiem Himmel, über 300 Jahre alten restaurierten aristokratischen Holzvillen oder einfacheren Cottages aus Natur- und Ziegelstein.

Tirol trifft Indien – Ayurveda-Hotel Sonnhof, Österreich

Das Ayurveda-Hotel Sonnhof in Tirol hat sich Ayurveda verschrieben. PD

Mit der Verwandlung eines traditionellen Tiroler Gasthofes zum Ayurveda-Resort mit Buddhafiguren im Energiegarten entstand auf dem Hochplateau des stillen Thierseetals ein Ort, der sich, wie nur wenige ausserhalb Asiens, ayurvedischer Authentizität rühmen darf. Indisches Heilwissen wird im Ayurveda-Hotel Sonnhof mit westlicher Schulmedizin und ganzheitlichen Techniken kombiniert. Ernährung ist ein zentrales Thema, denn Essen ist im Ayurveda Medizin. Es geht um geschmackliche Vielfalt und frische Produkte, die teilweise in der kleinen Landwirtschaft des Hotels gedeihen. Meditation, Yoga, Mond- und Sonnensauna unterstützen den Weg zu Heilung und mehr Energie ebenso wie frische Bergluft und Bergpanorama.

Klassisch und interdisziplinär – RoSana Ayurveda Kurzentrum, Deutschland

Das RoSana verfügt über ein interkulturelles und interdisziplinäres Therapiekonzept. PD

Im RoSana arbeiten Spezialisten der Allgemeinmedizin, Homöopathie, Osteopathie, Psychotherapie und Akupunktur mit indischen Ayurveda-Experten Hand in Hand. Dr. Rajiv Gandhi schulte nach seinem Studium an der University of Health Science in Karnataka im oberbayerischen Rosenheim über viele Jahre sein Gespür für die Menschen in Europa und ihre von westlicher Lebensweise bedingten Beschwerden. Dieses interkulturelle und interdisziplinäre Therapiekonzept ist in seiner Konsequenz herausragend im deutschsprachigen Raum.

Auf dem Königsweg – Ayurveda Parkschlösschen Traben Trarbach, Deutschland

Das Parkschlösschen ist das einzige ayurvedische 5-Stern-Gesundheitshotel in Europa. PD

War die Moselgegend einst vor allem Weinkennern bekannt, kommen inzwischen Heilsuchende aus aller Welt in das ruhige Seitental der Mosel. Eingebettet in einen 5 Hektaren grossen Park widmet man sich im Parkschlösschen, dem einzigen ayurvedischen 5-Stern-Gesundheitshotel in Europa, mit 800 Quadratmeter grossem Therapiebereich, 58 Zimmern und dem Ayurveda-Restaurant ausschliesslich der fernöstlichen Heilkunst des Pancharkama, dem ayurvedischen Königsweg tiefgreifender körperlicher und seelischer Entschlackung.

