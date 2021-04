Fünf originelle Rezepte – Kohlrabi – eine Ehrenrettung Die Kohlart wird zu Unrecht oft links liegen gelassen. Richtig zubereitet, mit den richtigen Partnern, läuft sie nämlich zur kulinarischen Höchstform auf. Und: Gesund ist sie auch noch. Daniel Böniger

Ist zwar bleich, aber trotzdem voller Nährstoffe: Kohlrabi. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Name ist, zugegeben, irgendwie unschön: Kohlrabi. Das weckt Assoziationen an bedrohliche schwarze Vögel. Oder an Blähungen, Letzteres übrigens zu Unrecht.

Kommt erschwerend hinzu, dass wir dieses Gemüse, das von April bis November Saison hat, in unserer Kindheit viel zu oft «à la crème» serviert bekommen haben. Also erschlagen von einer undefinierten weissen Sauce, die den zarten Eigengeschmack der Knolle überdeckte, aber irgendwie halt auch kein neues Aroma ins Spiel brachte.

Nein, einfach hats der Kohlrabi nicht, auch weil er eigentlich ein «wüster Kerli» ist, vergleicht man ihn mit anderem Gemüse: In aller Regel wirkt er bleich, hat skurril abstehende Blätter oder ist, falls das Grünzeug schon weggeschnitten wurde, gar narbenübersät.