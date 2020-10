Wahlen Köniz 2021 – Kohler will Gemeindepräsident werden FDP-Gemeinderat Hans-Peter Kohler kandidiert nächsten Herbst fürs Gemeindepräsidium. Die frühe Kampfansage erstaunt die amtierende Gemeindepräsidentin. Christoph Albrecht

Läutet mit seiner Ansage den Könizer Wahlkampf schon früh ein: Hans-Peter Kohler, FDP-Gemeinderat und Anwärter aufs Gemeindepräsidium.



Foto: Franziska Rothenbühler

Noch knapp ein Jahr dauert es, bis in Köniz wieder gewählt wird. Der Wahlkampf hat aber bereits begonnen. Am Montag kündigte die FDP in einer Mitteilung – überraschend früh – an, dass sie Gemeinderat Hans-Peter Kohler im Herbst 2021 ins Rennen ums Gemeindepräsidium schicken werde.