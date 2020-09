Wahlen Sumiswald – Kohler bleibt Gemeindepräsident Der alte ist zugleich auch der neue Gemeindepräsident. Fritz Kohler kandidiert als Einziger für das Amt. Jacqueline Graber

Fritz Kohler wird am 1. Januar 2021 seine zweite Legislatur als Präsident antreten. Foto: Thomas Peter

Am 29. November wählen die Stimmbürgerinnen und -bürger in der Gemeinde Sumiswald an der Urne den neuen Gemeinderat. Bereits klar ist, wer das Amt des Gemeindepräsidenten besetzen wird. Es ist der bisherige, Fritz Kohler (EDU) aus Weier. Er war bis zur Einsprachefrist am 25. September der einzige Kandidat für diesen Posten. Das Präsidium wird nach dem Majorzwahlverfahren gewählt. Da nicht mehr Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet wurden, als Sitze zu verteilen sind, wird ihn der Gemeinderat Sumiswald für die Amtsdauer vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2024 als Gemeindepräsident bestätigen. Fritz Kohler amtet seit dem 1. Januar 2017 als Gemeindepräsident.