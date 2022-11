Globales Problem in 12 Grafiken – Kohle macht China zum Klimakiller Das Land ist der mit Abstand grösste CO₂-Produzent der Welt und setzt weiterhin stark auf Kohle. Aber ohne Peking gibt es keine Lösung für den Klimawandel. Armin Müller

China setzt weiterhin auf Kohle: Chinesische Männer ziehen ein Dreirad, im Hintergrund ein Kohlekraftwerk in der Provinz Shanxi im Norden Chinas. Foto: Kevin Freyer (Getty Images)

Mehr als 150 Millionen Menschen leben in niedrig gelegenen chinesischen Küstenregionen. Überschwemmungen aufgrund des Meeresspiegelanstiegs würden weit mehr Kosten verursachen als in anderen Ländern. Die chinesische Führung hat erklärt, dass der Klimawandel «eine düstere Herausforderung für die gesamte Menschheit» ist und dass China «eines der Länder ist, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind».