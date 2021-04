Kolumne Christian Seiler – Kohl mit Nam Prik Darf ein weisser Mann mit einer südostasiatischen Sauce europäisches Gemüse verfeinern? Er muss! Christian Seiler (Das Magazin)

Kohlturelle Aneignung: Heimischer Spitzkohl, zubereitet mit den Mitteln der Thai-Küche. Foto: Carmen Palma

Wenn ich beim Gemüsehändler einen Spitzkohl liegen sehe, ist es um mich geschehen. Irgendetwas drängt mich, dieses elegante, kegelförmige Gemüse in die Hand zu nehmen, um die seidige Beschaffenheit seiner Blätter mit den Fingerkuppen zu erleben, und nachdem ich den Kohl schon angefasst habe, muss ich ihn mir selbstverständlich einpacken lassen…

Es gibt eine grundeinfache Standardzubereitung für Spitzkohl, die ich sehr liebe. Dafür entferne ich die äusseren Blätter, halbiere den Kohlkegel – was für ein Wort! –, schneide die Verdickungen am Strunk weg und zerkleinere die beiden Kohlkegelhälften in schmale Streifen. In einem kleinen Schmortopf zerlasse ich jetzt 3 EL Butterschmalz, gebe die Kohlstreifen dazu, würze mit Salz, Pfeffer und 1 TL gemahlenem Kreuzkümmel, lasse das Gemüse ein bisschen anziehen, würze mit einem Schuss mildem Essig und rühre regelmässig um, sodass die langsam braun werdenden Blätter nicht am Topfboden anhängen.