Deutschsprachige Literatur – Körperlos in Klagenfurt Literaturkritik im Homeoffice: Das Wettlesen um den Bachmann-Preis kann es dieses Jahr wegen Corona nur digital geben. Zeit für ein paar Ausblicke auf Vergangenheit und Zukunft einer skurrilen Institution Marie Schmidt, Felix Stephan

Eine Frau schaut sich den Livestream zum diesjährigen Bachmann-Wettbewerb an ihrem Laptop an. (Symbol) Foto: Keystone/George Hochmuth

In Klagenfurt gibt es in normalen Sommern in zwei aufeinanderfolgenden Wochen körperliche Extremereignisse: den Ironman Austria – und die Disziplin, einen unveröffentlichten Text vorzulesen in einem Fernsehstudio, live und vor Publikum sowie einer Kritikerrunde, die über den Text urteilt.