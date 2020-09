Elf der Runde – Körperlos Fussball spielen für die Gesundheit Von zwei neuen Kunstrasenplätzen, dramatischen Nachspielzeiten, einem Club, der Masken zugunsten seiner Juniorenabteilung verkauft und dem Pilotprojekt «Walking Football». Adrian Lüpold

Einer von zwei neuen Kunstrasenplätzen in der Region: Die Plastikunterlage im Stadion Rankmatte in Langenthal wurde am Wochenende eingeweiht. Foto: Marcel Bieri

Moral bleibt intakt

Nach dem 0:2 gegen Köniz und der sechsten Niederlage im siebten Spiel, sagte Münsingen-Coach Kurt Feuz : «Irgendwann ist es für die Spieler nicht mehr lustig. Wenn Erfolge fehlen, kann das auf die Moral schlagen.» Von Niedergeschlagenheit war vier Tage später gegen Yverdon nichts zu sehen. Der FCM kämpfte vorbildlich, blieb gegen den Aufstiegsfavoriten aber erneut ohne Punkte (0:2).

Münsingens Trainer Kurt Feuz. Foto: Andreas Blatter

Maske für guten Zweck

Bei den Spielen von Langenthal in der 1. Liga gilt auf der Tribüne Maskenpflicht. Die Oberaargauer nutzen die Massnahme auch für einen guten Zweck, verkaufen Masken für drei Franken. Das Geld fliesst in die Juniorenabteilung. Natürlich dürfen die Zuschauer auch die eigene Maske mitbringen.

Neue Kunstrasenplätze

Premieren in Worb (3. Liga) und in Langenthal: Beide Clubs absolvierten erstmals Partien auf den neuen Kunstrasenplätzen, die in den kommenden Wochen den Fussballern noch Freude machen dürften.

Langenthals neuer Kunstrasenplatz wurde beim 3:1-Sieg gegen Luzern II eingeweiht. Foto: Marcel Bieri

Speziell für sechs Bieler

Brisante Konstellation für einige Bieler vor dem Spiel gegen Bassecourt. Brisant, weil in den letzten zwei Jahren nebst Coach Anthony Sirufo auch Brian Beyer, Karim Ghomrani, Jèrèmy Randaxhe, Charles Noundou und Nathan Garcia aus dem Jura zu Biel wechselten. Das Spiel in der 1. Liga endete 1:1.

Lekaj trifft bei Rückkehr

Spezielle Partie für Zemerart Lekaj von Thun II in der 2. Liga inter. Der Stürmer musste beim Heimatclub Lechenfeld antreten, schoss auch ein Tor. «Sie haben mir bei Lerchenfeld geholfen zu Thun zu kommen. Dafür bin ich dankbar», so Lekaj

Topskorer Zemerart Lekaj traf auch gegen seinen Heimatclub Lerchenfeld. Foto: Patric Spahni

Weissenstein goes Instagram

In der 2. Liga region liegt Weissentein zusammen mit Prishtina an der Tabellenspitze. Nun verstärkt der Club das Engagement auf den sozialen Medien. Seit letzter Woche gibt es einen Account des FCW auf Instagram.

Spätes Glück für Bosporus

Spätes Glück. In der 94. Minute gelang Bosporus gegen Italiana das Tor zum 3:2 in der 2. Liga. Vlada Sucurovic netzte ein, nachdem Rui Manuel da Silva (Bosporus) und Marcel Zimmermann vorher jeweils doppelt trafen.

Dramatik in Gümligen

Dramatik im Spitzenkampf in der 2. Liga regio in Gümligen, wo Prishtina beim Stand von 3:3 in der Nachspielzeit zwei Tore zum 5:3 gelangen, die den FCP an der Tabellenspitze hielten.

Walking Football

Unter dem Motto «Fussball lebenslang» sollen auch in Bern Menschen mit Gelenkproblemen oder anderen Beschwerden wieder zum Sport gebracht werden. In einem «Walking Team» mit geringem oder kaum Körperkontakt, können Männer oder Frauen aller Altersklassen bei diesem Pilotprojekt ihrem Hobby frönen.

Bianchi kandidiert

Der Präsident des Mittelländischen Fussballverbands, Marco Bianchi, ist auf Berns Plätzen eine bekannte Persönlichkeit. Nun kandidiert er für den Berner Stadtrat. Unter dem Motto «Die Stimme des Sports», möchte er der Stadt etwas zurückgeben und dafür sorgen, dass der Breitenfussball noch besser verankert wird.

Virtueller Wanderpokal

Der virtuelle Wanderpokal für den höchsten Sieg geht diese Woche an die dritte Equipe von Lerchenfeld. Das 4.-Liga-Team gewann gegen Oberdiessbach 11:1.