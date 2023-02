Tagestipp: Tanzstück «greywax 140» – Körper wie Gewitterzellen Der niederländische Choreograf Victor Rottier übersetzt im Stück «greywax 140» zwischenmenschliche Konflikte in einen tänzerischen Sturm.

Sturm des Ausdrucks: «greywax 140» im Tojo-Theater. Foto: PD

Seinen Namen tanzen, das kennen vielleicht noch einige aus der Steinerschule. Wie aber übersetzt man eine ganze Beziehung in eine Choreografie? Der niederländische Tänzer und Choreograf Victor Rottier nimmt sich dieser Herausforderung zusammen mit seinem Ensemble im Stück «greywax 140» an: Sieben Körper mit sieben Stimmen geraten da auf der Bühne aneinander. Sie lassen Konfliktsituationen entstehen, um sie wieder aufzulösen: ein menschliches Spannungsfeld, eine tänzerische Gewitterzelle, die sich immer wieder entlädt und in einem Sturm des Ausdrucks gipfelt. (lri)

Fehler gefunden?Jetzt melden.