Streit um steigende Hauspreise – Köppel und Wermuth kreuzten in Burgdorf die Klingen Die zwei politischen Schwergewichte debattierten vor den lokalen Hausbesitzern. Beide sehen die explodierenden Immobilienpreise als Problem – doch damit endete die Einigkeit. Regina Schneeberger

Die Elite oder der Staat? Wer den Schweizerinnen und Schweizern das Geld aus der Tasche zieht, sehen Roger Köppel (links) und Cédric Wermuth unterschiedlich. Foto: Adrian Moser

Bereits lädiert treten die beiden Politiker zum Duell an. Cédric Wermuth betritt die Bühne mit einem deutlich sichtbaren blauen Auge. Nein, der SP-Co-Präsident und Nationalrat ist nicht in eine Schlägerei geraten. Die Blessur sei beim Spielen mit seiner Tochter entstanden, sagt er. Und SVP-Politiker und «Weltwoche»-Verleger Roger Köppel entschuldigt sich gleich zu Beginn für seine Freizeitschuhe mit dicker weisser Sohle. Dass er keine anständigen Lederschuhe trage, liege daran, dass er Blasen an den Füssen habe.

Zum Glück sind die Blessuren an diesem Abend in der Burgdorfer Markthalle kein Hindernis – es geht lediglich um ein verbales Duell. Am Herbstanlass des Hauseigentümerverbands Burgdorf und Region Trachselwald diskutieren die beiden Politiker übers Thema Eigentum. Dass die Meinungen diametral auseinandergehen werden, ist unschwer vorherzusehen.