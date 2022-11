Vor dem Spitzenspiel

Dass die Young Boys im Spitzenspiel der 15. Runde der Super League stehen, ist keine Überraschung. Dass dieses im Stade de Genève, im Stadion von Servette stattfindet, dann schon eher. Doch auch kurz vor der WM-Pause ist das Team von Trainer Alain Geiger erster Verfolger der Berner. Was für den Leader spricht, ist das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison. Am 14. August, beim 3:0 im Wankdorfstation, erzielten Rieder, Elia und Itten die Tore für das Heimteam. Was hingegen für das heutige Heimteam spricht, ist die YB-Bilanz in Genf. Seit Servettes Aufstieg in die Super League (2019) gewann Gelb-Schwarz nur eine seiner sechs Auswärtspartien, dreimal mussten die Berner die Heimreise sogar ganz ohne Punkte antreten.