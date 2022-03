Liveticker: Lugano – FCB - Können die Basler mit YB gleichziehen?

Die Stimmung rund um den FCB

Die Basler sind also gefordert, wollen sie in der Tabelle nicht noch weiter nach hinten rutschen. Doch nicht nur das Sportliche gibt bei Rotblau zu reden, sondern auch das, was sich rund um den FCB abspielt. Nach der Entlassung von Trainer Patrick Rahmen, unzähligen Veränderungen im Club sowie dem jüngsten Ausstieg der BKB als Sponsor steht Mehrheitsaktionär David Degen in der Kritik. Im grossen BaZ-Interview sagt der Verwaltungsratsdelegierte Dani Büchi: «David Degen ein Alleinherrscher? Blödsinn!»