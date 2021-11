Piks ohne Einwilligung der Eltern – Können 12-Jährige wirklich allein entscheiden? Im Kanton Bern sind bereits über ein Drittel der 12- bis 15-Jährigen geimpft. Dass sie dafür nicht einmal die Einwilligung der Eltern brauchen, gibt zu reden. Benjamin Bitoun , Markus Dütschler , Sarina Keller

Ihre Impfung – ihre Entscheidung: Eine Schülerin lässt sich gegen Covid-19 impfen. Foto: Christian Merz (Keystone)

Im Kampf um jedes Prozent Impfquote bemüht sich der Kanton Bern nun verstärkt um Kinder und Jugendliche. Seit Sommer empfiehlt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Impfung zum Schutz gegen Covid-19 auch für Personen ab 12 Jahren. Fünf mobile Impfteams sind mittlerweile an Berufsschulen und Gymnasien im Kanton unterwegs. Und in Zusammenarbeit mit den Regionalspitälern werde dieses Angebot laufend ausgeweitet, teilt der Kanton auf Anfrage mit.

Dies scheint Wirkung zu zeigen. Bezeichnete die kantonale Gesundheitsdirektion das Interesse der Jugendlichen an der Impfung zu Beginn noch als «eher bescheiden», haben sich in den letzten Tagen immer mehr dafür entschieden. Wie der Kanton schreibt, waren Stand gestern 17’600 der 12- bis 15-Jährigen auf dem Covid-19-Portal Vacme registriert. 13’272 sind bereits vollständig geimpft. Das entspricht gut einem Drittel aller Berner in dieser Alterskategorie – ein Wert, mit dem der Kanton im schweizweiten Vergleich im Mittelfeld liegt.