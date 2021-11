Kommentar zum Nein – Köniz verzichtet lieber auf die Steuererhöhung

Möglich, dass die Könizer Bibliotheken nach dem zweiten Nein zur Steuererhöhung für immer schliessen müssen. Foto: Stefan Anderegg

Einmal mehr sagen die Könizer und Könizerinnen Nein. Sie lehnen die Steuererhöhung zum zweiten Mal ab, und das, obwohl der Gemeinde spätestens in acht Jahren das Diktat des Kantons droht, wenn sie ihre Finanzen nicht selbst in den Griff kriegt.

Die bisherige Strategie der Gemeinde gegen das Finanzloch ist nicht aufgegangen. Sie hat am Stadtrand von Bern viele Wohnungen gebaut, um vom Boom der Städte und den guten Löhnen in der Bundesverwaltung zu profitieren.

Statt Steuerzahlende sind aber Menschen gekommen: Familien, die eine vertrauenswürdige Tagesbetreuung, Schulzimmer und Lehrpersonen für die Kinder brauchen, damit sie in Köniz wohnen und in Bern arbeiten können. So sind mit dem Wachstum der Bevölkerung auch die zwingenden Ausgaben der Gemeinde gestiegen.