Es kommt zur Volksabstimmung – Könizer Stimmvolk entscheidet im November über höhere Steuern Köniz will seine Stimmberechtigten im November über eine Steuererhöhung abstimmen lassen. Dies hat das Gemeindeparlament am Montag entschieden. UPDATE FOLGT

Der Könizer Gemeinderat ist auf dem Weg zu seinem Ziel, die Steuern befristet zu erhöhen, einen Schritt weitergekommen. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das Könizer Gemeindeparlament hat beschlossen, dem Stimmvolk Ende November ein Budget mit befristeter Steuererhöhung vorzulegen. In knapp drei Monaten entscheiden die Bürgerinnen und Bürger von Köniz an der Urne, ob die Steueranlage in Köniz von heute 1,49 auf 1,6 Einheiten steigt.

Mit 22 zu 13 Stimmen bei 3 Enthaltungen sprach sich das Lokalparlament am Montagabend in der Budgetdebatte dafür aus, dem Stimmvolk einen Voranschlag mit Steuererhöhung vorzulegen. Hätte das Parlament Nein gesagt zum Antrag des Gemeinderats auf befristete Steuererhöhung, wäre es zu keiner Volksabstimmung gekommen.

In diesem Fall wäre das Budget 2022 von Köniz laut Parlamentsunterlagen abschliessend genehmigt gewesen. Dieses hätte ein Defizit von rund 7,2 Mio. Franken aufgewiesen.

Stimmen die Könizer im November dem Budget 2022 mit einer befristeten Steuererhöhung zu, schreibt Köniz gemäss Voranschlag im kommenden Jahr im allgemeinen Haushalt ein kleines Plus von rund 90'000 Franken. Zudem kann die Gemeinde – davon geht der Gemeinderat aus – in den kommenden Jahren ein kleines Polster anlegen.

Auf sechs Jahre soll die Steuererhöhung befristet werden. Im Juni stimmte die Könizer Stimmbevölkerung an der Urne dem neuen Instrument der befristeten Steuererhöhung zu.

chh/sda

Fehler gefunden?Jetzt melden.