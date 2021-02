Nach Corona-Ausbruch an Schule – Könizer Schülern bleibt weiterer Massentest erspart Die Durchtestung vom Mittwoch bei Schülern der Könizer Buchsee-Schule brachte nur zwei positive Fälle zutage. Ein weiterer Test ist damit nicht nötig. Christoph Albrecht

Anstehen für den Corona-Test: Damit ist es für die Schüler der Schule Buchsee in Köniz nun vorbei. Foto: Raphael Moser

Gute Neuigkeiten für die Kindergärteler, Schüler und Lehrer der Könizer Buchsee-Schule: Sie müssen nicht nochmals zum Corona-Massentest antraben. Das hat die Berner Kantonsärztin Linda Nartey am Donnerstag entschieden.

«Aufgrund des starken Rückgangs von neuen Ansteckungen verzichtet der Kantonsärztliche Dienst auf eine weitere Durchtestung», schreibt die Gesundheitsdirektion in einem Communiqué vom Donnerstagnachmittag. Der Fernunterricht bleibe aber für sämtliche Klassen bis am 19. Februar bestehen.

Massentest in der Aula

Am Mittwoch hatten sich rund 350 Schüler und teilweise deren Eltern sowie Lehrpersonen auf Anordnung des Kantons einem Nasenabstrich unterziehen müssen. Das Ziel: Herausfinden, ob es noch weitere Corona-Ansteckungen gibt. Herausgekommen sind dabei allerdings bloss zwei weitere positive Fälle.

Die aufwendige Durchtestung in der Aula der Schule war nötig, weil es in der Schule zuletzt innert kurzer Zeit über 20 Ansteckungen gab. Vor allem eine Klasse, bestehend aus Fünft- und Sechstklässlern, war stark betroffen.

Einige Eltern weigerten sich

Nach der Häufung der Fälle machten die Behörden die Schule am vergangenen Wochenende dicht und schickten alle Kinder in den Fernunterricht. Zudem ordnete die kantonale Gesundheitsdirektion Massentests an. Je nach Entwicklung der Infizierten-Zahlen wäre für kommenden Montag ein weiterer Test nötig gewesen. Dazu kommt es nun aber nicht.

Die Durchtestungen in Köniz wurden von einigen kritischen Stimmen begleitet. Der Hauptgrund dafür war, dass die behördliche Verordnung erstmals auch für Kindergärteler galt. Dagegen wehrten sich einzelne Eltern – und weigerten sich, ihre Kinder zum Test zu schicken.