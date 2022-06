Gibt es Nein-Stimmen aus Protest? – Könizer Politik zittert vor schicksalhafter Abstimmung Um den Kanton fernzuhalten und das eigene Gesicht zu wahren, demonstrieren die Könizer Parteien Einigkeit. Kommt ihr Aktionismus zu spät? Christoph Albrecht

Sogar die FDP wirbt jetzt für höhere Steuern: Der Fraktionspräsident Dominic Amacher verteilt trotz Rekordhitze Flyer für die Abstimmung am 26. Juni. Foto: Barbara Héritier

An das Bild muss man sich zuerst einmal gewöhnen. Da steht an einem Samstag bei 34 Grad im Schatten ein schwitzender Parlamentarier der Könizer FDP vor dem Coop Steinhölzli und wirbt tatsächlich für höhere Steuern. «Ja» lautet die Botschaft, die er den Passantinnen und Passanten mit ins Wochenende gibt. «Ja» sollen sie diesmal an der Urne sagen.