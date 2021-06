Zu viel Arbeit, zu wenig Leute – Könizer Müllmänner wegen Kartonflut am Anschlag Seit Corona quellen in Köniz die Container über. Die Kartonberge wachsen der Gemeinde über den Kopf. Nun muss eine externe Firma Zusatztouren machen. Christoph Albrecht

Neapel? Nein, Niederwangen. Die Gemeinde Köniz hat ein Kartonproblem. Foto: Christoph Albrecht

Es ist ein Bild, das eher an Süditalien erinnert: randvolle Container, aus denen Karton- und Papierfetzen herausragen, die Deckel längst nicht mehr zuklappbar. Rundherum Verpackungen und Säcke, die sich stapeln, weil sie in den Behältern keinen Platz mehr finden.

Das Bild stammt allerdings aus dem Süden von Bern. Genauer: aus dem Könizer Ortsteil Niederwangen. Am Rande der neuen Megasiedlung Papillon, die dort aktuell gebaut wird, quellen die Kartoncontainer seit geraumer Zeit regelmässig über.

Pandemie hat Zalando-Effekt befeuert

«Die Mengen an Karton, die in letzter Zeit anfallen, sind massiv», sagt Hansueli Pestalozzi, grüner Gemeinderat von Köniz und zuständig für die Abfallbewirtschaftung. Den sogenannten Zalando-Effekt – also die Päckliflut aufgrund des zunehmenden Online-Versandhandels – spüre man in Köniz zwar schon seit ein paar Jahren. «Die Pandemie hat das Ganze aber nochmals befeuert.»